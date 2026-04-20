Hazine alacakları 252,3 milyar lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2026 sonu itibarıyla Hazine alacak stokunun 252,3 milyar liraya ulaştığını duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 252,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,5 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 974 milyon lira tahsil edildi.