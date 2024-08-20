Hazine alacakları 29,2 milyar liraya ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz sonu itibarıyla Hazine alacaklarının 29,2 milyar lira olduğunu ve bu alacaklardan 3,1 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı.
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 29,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,1 milyar lira tahsil edildi.
Ekonomi