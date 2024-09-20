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Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira oldu

Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,8 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,2 milyar lira tahsil edildi.

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