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Hazine, altın tahvili ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Haber Merkezi
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Hazine, altın tahvili ihraç etti
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 16 bin 975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 24 bin 439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

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