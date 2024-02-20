Hazine, altın tahvili ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 16 bin 975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 24 bin 439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.