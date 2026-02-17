Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 18 Ağustos 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,3 kupon ödemeli, 16 bin 132 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca, aynı itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,3 kira ödemeli, 14 bin 191 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracına imza atıldı.