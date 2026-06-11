Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 10,8 ton altın karşılığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 1.981 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 8.793 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında bulundu.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 12 Haziran valörlü, 9 Haziran 2028 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,42 kupon ödemeli 1981 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihracı yapıldı.
Ayrıca, aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,42 kira ödemeli 8 bin 793 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.