Hazine, Aralık'ta 6 ihale düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine'nin 3 aylık programına göre, Ocak ve Şubat aylarında 7'şer ihale birer kira sertifikası satışıe planlanıyor.

Hazine, 4 Aralık Pazartesi günü, 2 yıl (665 gün) vadeli, 1 Ekim 2025 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden piyasaya sunacak.

5 Aralık Salı günü 4 yıl (1.407 gün) vadeli, 13 Ekim 2027 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ile 10 yıl (3.591 gün) vadeli, 5 Ekim 2338 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden satışını gerçekleştirecek.

Üç tahvilin valör tarihi de 6 Aralık 2023 Çarşamba olacak.

İki Günde Üç İhale, Bir Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirilecek

Hazine, 11-12 Aralık tarihlerinde üç tahvilin satışını yaparken, bir kira sertifikasının da doğrudan satışını gerçekleştirecek.

11 Aralık Pazartesi günü, 5 yıl (1.792 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 7 yıl (2.366 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden satışa çıkacak.

12 Aralık Salı günü, 5 yıl (1.771 gün) vadeli, 18 Ekim 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi ile 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 6 Aralık 2028 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek

Satılacak üç tahvil ve bir kira sertifikasının valörü de 13 Aralık 2023 Çarşamba olarak belirlendi.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Aralık ayında toplam 42 milyar 952 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 37 milyar 828 milyon TL kısmını piyasaya, 5 milyar 124 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.