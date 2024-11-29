Hazine, aralıkta 7 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine, 9 Aralık Pazartesi günü 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 6 Aralık 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ilk kez satılacak.

10 Aralık Salı günü 9 ay (273 gün) vadeli, 10 Eylül 2025 itfalı bono ve 5 yıl (1.736 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya çıkacak.

İki günde gerçekleşecek ihraçlar için valör 11 Aralık 2024 Çarşamba olacak.

İki Günde 4 İhale ve Bir Doğrudan Satış

Hazine, 16 Aralık Pazartesi günü iki tahvil için yeniden ihaleye çıkacak. 2 yıl (602 gün) vadeli, 12 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 6 yıl (2.310 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.

17 Aralık Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 16 Aralık 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün 3 yıl (1.092 gün) vadeli, 15 Aralık 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez, 10 yıl (3.570 gün) vadeli, 27 Eylül 2034 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak.

İki günde gerçekleşecek ihraçların valörü18 Aralık 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Aralık ayında toplam 71 milyar 450 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 63 milyar 166 milyon TL kısmını piyasaya, 8 milyar 284 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.