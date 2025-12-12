Hazine bir ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Aralık Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
Aynı gün 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir TÜFE'ye endeksli kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.