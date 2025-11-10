  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 34 milyar 116,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandı
İhalede, 7 ay (217 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,25, bileşik faiz yüzde 41,13 oldu.

Nominal teklifin 82 milyar 88,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 27 milyar 927,4 milyon lira, net satış 22 milyar 741,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 75 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 528,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8,3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 34 milyar 116,9 milyon lira borçlandı.

