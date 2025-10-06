  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı
Takip Et

Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 42 milyar 410,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı
Takip Et

İhalede, 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,18, bileşik faiz yüzde 40,32 oldu.

Nominal teklifin 69 milyar 390,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 34 milyar 909,1 milyon lira, net satış 27 milyar 610,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 100 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 703,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede 42 milyar 410,8 milyon lira borçlandı.

TL'nin reel değeri eylül ayında yükseldiTL'nin reel değeri eylül ayında yükseldiEkonomi
İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriİşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriŞirket Haberleri
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
TL'nin reel değeri eylül ayında yükseldi
TL'nin reel değeri eylül ayında yükseldi
Antalya, 9 ayda 14 milyondan fazla turisti ağırladı
Antalya, 9 ayda 14 milyondan fazla turisti ağırladı
Tarımın geleceği Bursa’da şekilleniyor
Tarımın geleceği Bursa’da şekilleniyor
DİSK-AR raporu: Asgari ücretli yılın ilk 9 ayında 64 bin TL kayıp yaşadı
Asgari ücretli yılın ilk 9 ayında 64 bin TL kayıp yaşadı!
Başkent, 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Başkent, 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
İbrahim Ömer Gönül açıkladı: SPK halka arzda vites artıracak!
SPK halka arzda vites artıracak!