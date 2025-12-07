  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir hazine bonosunun yeniden ihracını yapacak.

Hazine bu hafta üç ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Aralık Pazartesi günü 6 ay (189 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

Bakanlık ayrıca 9 Aralık Salı günü düzenlenecek iki ayrı ihalede, 2 yıl (672 gün) ve 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

