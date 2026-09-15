Hazine bugün iki tahvil ihalesine çıkacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün sabit kuponlu iki devlet tahvilinin yeniden ihracı için ihale düzenleyecek.

2894 numaralı ihalede, 16 Nisan 2031 vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Tahvilin valör tarihi 16 Eylül 2026, vadesi 5 yıl yani 1.673 gün olarak belirlendi. Yatırımcılara 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemesi yapılacak.

İkinci ihalede vade sekiz yıl

2895 numaralı ihalede ise 27 Eylül 2034 vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Tahvilin valör tarihi 16 Eylül 2026, vadesi 8 yıl yani 2.933 gün olacak. Söz konusu tahvil, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemesi sunacak.

Tahvilin ISIN kodu TRT270934T18 olarak açıklandı.