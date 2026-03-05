Hazine destekli kredi paketlerinde kredi limiti 201 milyar liraya ulaştı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Deprem işletme ve deprem yatırım kalemleri yürürlükten kaldırıldı. Bunlardan deprem işletme için ayrılan 14 milyar liralık limitten 13.4 milyar lirası kullanıldı. Toplam 7.9 milyar liralık limiti bulunan deprem yatırım kredilerinden ise 5 milyar liralık kısmı kullanıldı. Kaldırılan bir başka kalem olan Yeşil dönüşümde, 1.1 milyar liralık limite karşılık 500 milyon liralık kredi kullanıldı.

İhracat desteğinde kullanılan kredi miktarı 11.1 milyar lira

İhracat desteğinde 12 milyar liralık kredi limiti 14.8 milyar liraya yükseltilirken, burada kullanılan kredi miktarı 11.1 milyar lira oldu. Dijital dönüşümde 1.1 milyar lira olan kredi limiti 3.1 milyar liraya yükseltildi, kullanım miktarı ise 340 milyon lirada kaldı. İGE A.Ş. tarafından 7 kalemde verilen destekle kullanılan kredi miktarı 60 milyar liraya ulaştı.

Bu kapsamda 29 milyar liralık limitli “İGE” kaleminde 20.4 milyar lira, 24 milyar lira limitli İGE 2025 kaleminde 17.1 milyar lira, 21.1 milyar lira limitli İGE Eximbank kaleminde 15.9 milyar lira kredi kullandırıldı. Öte yandan İGE iki yeni destek paketini de yürürlüğe aldı. Bunlardan İGE Eximbank emek yoğun kaleminde 10.5 milyar liralık, İGE 6 Şubat depremleri kaleminde ise 2.1 milyar liralık kredi limiti açıldı. Şu ana kadar bu kalemlerde kredi kullanımı olmadı.

Katılım finans kurumlarından 9 milyar lira

Katılım Finans Kuruluşları tarafından verilen kredi garanti desteği tutarı ise 9 milyar liraya ulaştı. Bu kategoride 11.8 milyar liralık KFK İhracat 2025 için 11.8 milyar liralık limitten 4.3 milyar liralık kısmı krediye dönüştü. KFK Yatırım 2025 kaleminde 3.6 milyar liralık limitin 0.19 milyar lirası, 11.8 milyar lira limitli KFK işletme harcamaları kaleminde ise 4.54 milyar liralık kredi kullanıldı.