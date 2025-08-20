  1. Ekonomim
  Hazine, devlet tahvili ve kira sertifikasını doğrudan satacak
Hazine, devlet tahvili ve kira sertifikasını doğrudan satacak

Hazine, devlet tahvili ve kira sertifikasını doğrudan satacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı olacak.

İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

