  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine dolar cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi
Takip Et

Hazine dolar cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Hazine dolar cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi
Takip Et

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 7 Ekim 2026 valörlü 6 Ekim 2027 tarihli dolar cinsinden devlet tahvili ihracına 1 milyar 575 milyon 845 bin dolar teklif geldi. Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak aynı tutarda devlet tahvili ihraç edildi.

DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.

 