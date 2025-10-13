Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 15,5 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet tahvili ihalesiyle 15 milyar 461,7 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 15 milyar 461,7 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, ihalede 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,06 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede reel basit faiz yüzde 6,12, reel bileşik faiz yüzde 6,22 oldu.
Nominal teklifin 9 milyar 287,5 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 4 milyar 555 milyon lira, net satış 4 milyar 661,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 629,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine, böylece 15 milyar 461,7 milyon lira borçlandı.