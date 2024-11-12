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Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 30,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvil ihalesiyle 30 milyar 604,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Haber Merkezi
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Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 30,6 milyar lira borçlandı
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İhalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 32,73, bileşik faiz ise yüzde 35,41 oldu.

Nominal teklifin 30 milyar 37,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 15,8 milyon lira, net satış 19 milyar 604,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 342 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 30 milyar 604,1 milyon lira borçlandı.

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