Hazine, ekim ayının ihale programını açıkladı

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı.

Hazine, 6 Ekim Pazartesi günü, 8 ay (252 gün) vadeli, 17 Haziran 2026 itfalı, Hazine bonosunu yeniden satışa sunacak.

7 Ekim Salı günü, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 Ekim 2027 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, TLREFK'ye endeksli tahvil doğrudan satılacak. Aynı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 2 Ekim 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil için ilk kez ihaleye çıkılacak.

13 Ekim Pazartesi günü, 5 yıl (1.792 gün) vadeli, 11 Eylül 2030 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.

14 Ekim Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 13 Ekim 2027 itfalı, sabit kuponlu tahvilin ilk kez, 10 yıl (3.612 gün) vadeli, 5 Eylül 2035 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

İç borç ödemeleri

Hazine'nin Ekim ayında toplam 263 milyar 632 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 235 milyar 207 milyon TL kısmını piyasaya, 28 milyar 425 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.

Ekim ayında toplam 263,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 290,1 milyar TL, Kasım ayında toplam 95,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 117,6 milyar TL ve Aralık ayında toplam 108,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 130,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlandı.