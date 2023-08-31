Hazine, eylülde 6 ihale düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıkladı. Hazine'nin 3 aylık programına göre, Ekim ayında 7, Kasım ayında 7 ihale planlanıyor.

Hazine, 11 Eylül Pazartesi günü 2 yıl (749 gün) vadeli, 1 Ekum 2025 itfalı, sabit kuponlu tahvilini yeniden ihraç edecek.

12 Eylül Salı günü iki tahvilin satışı yapılacak. 4 yıl (1.372 gün) vadeli, 16 Haziran 2027 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ile 5 yıl (1.771 gün) vadeli, 19 Haziran 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden satışa çıkacak.

Bir Günde İki Tahvilin Yeniden Satışı Gerçekleştirilecek

Hazine 18 Eylül Pazartesi günü, 7 yıl (2.450 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvilin yeniden satışını yapacak. Aynı gün 10 yıl (3.584 gün) vadeli, 13 Temmuz 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

19 Eylül Salı günü 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 7 Eylül 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez piyasaya sunulurken, 7 Eylül 2033 itfalı 6 ayda bir ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da gerçekleştirilecek.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Eylül ayında toplam 71 milyar 185 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 52 milyar 749 milyon TL kısmını piyasaya, 21 milyar 435 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.