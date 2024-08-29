Hazine, eylülde 7 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine'nin 3 aylık programına göre, Ekim ve Kasım aylarında 7'şer tahvil ihracı, birer kira sertifikası doğrudan satışı planlanıyor.

Hazine, 9 Eylül Pazartesi günü 12 ay (364 gün) vadeli, 10 Eylül 2025 itfalı, kuponsuz tahvili yeniden, 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 6 Eylül 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvili ilk kez satışa sunacak.

10 Eylül Salı günü, 7 yıl (2.408 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ile 9 yıl (3.311 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden satışa çıkacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

İki günde gerçekleştirilecek 4 ihalenin de valörü 11 Eylül 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

İki Günde Üç İhale Yapılacak, Bir Kira Sertifikası Doğrudan Satılacak

Hazine, 16 Eylül Pazartesi günü iki tahvil için yeniden ihaleye çıkacak. 2 yıl (693 gün) vadeli, 12 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 3 yıl (1.071) gün vadeli, 10 Ağustos 2027 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.

17 Eylül Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 16 Eylül 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılaak.

Aynı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya çıkacak.

İki günde gerçekleşecek ihraçların valörü 18 Eylül 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

İç Borç Ödemeleri

Eylül ayında toplam 126,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 177,6 milyar TL’lik iç borçlanma, Ekim ayında toplam 143,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 203,8 milyar TL’lik iç borçlanma ve Kasım ayında toplam 120,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 168 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlandı.

Hazine'nin Eylül ayında toplam 126 milyar 802 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 107 milyar 451 milyon TL kısmını piyasaya, 19 milyar 351 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.