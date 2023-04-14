Hazine, gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine, 17 Nisan Pazartesi günü 6 Yıl (2.359 gün) vadeli, 3 Ekim 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvili yeniden satışa sunacak.

18 Nisan Salı günü 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 16 Şubat 2028 itfalı,sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl (3.556 gün) vadeli, 12 Ocak 2033 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden piyasaya sunulacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Hazine'nin 19 Nisan'da 3 milyar 115 milyon TL piyasaya ve 1 milyar 598 milyon TL kamuya olmak üzere 4 milyar 712 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.