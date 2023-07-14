Hazine, gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine'nin ihale programına göre, 17 Temmuz Pazartesi günü, 4 Yıl (1.428 gün) vadeli, 16 Haziran 2027 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

Hazine'nin 18 Temmuz Salı günü ise iki ihalesi bulunuyor. 15 ay (455 gün) vadeli, 16 Ekim 2024 itfalı, kuponsuz devlet tahvili ilk kez satışa çıkarılırken, 7 yıl (2.513 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvilin yeniden satışı gerçekleştirilecek.

Hazine'nin gelecek hafta 3 milyar 6 milyon TL iç piyasaya, 309 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 3 milayr 3,15 milyon TL ödemesi bulunuyor.