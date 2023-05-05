Hazine, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine, 8 Mayıs Pazartesi günü 2 yıl (574 gün) vadeli, 4 Aralık 2024 itfalı, sabit kuponlu gösterge tahvilin yeniden ihracını yapacak.

Aynı gün 6 yıl (2.338 gün) vadeli, 3 Ekim 2029 itfalı, değişken faizli tahvil yeniden satışa çıkacak.

9 Mayıs Salı günü 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 8 Mart 2028 itfalı, sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl (3.535 gün) vadeli, 12 Ocak 2033 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvil, yeniden piyasaya sunulacak.

İki günde ihraç edilecek 4 tahvil de 10 Mayıs Çarşamba günü valörlü ve 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Hazine bu ihaleler ile Mayıs ayının tahvil programını tamamlayacak.

Hazine'nin gelecek hafta 8 milyar 826 milyon TL piyasaya ve 1 milyar 257 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 10 milyar 83 milyon TL iç borç servesi bulunuyor.