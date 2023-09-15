Hazine, gelecek hafta üç tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine'nin bu ayki borçlanma programı, gelecek hafta yapacağı ihalelerle tamamlanacak. Hazine, 18 Eylül Pazartesi günü, 7 yıl (2.450 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, değişken faizli tahvil ile 10 yıl (3.584 gün) vadeli, 13 Temmuz 2023 itfalı, sabit kuponlu tahvili yeniden piyasaya sunacak.

19 Eylül Salı günü, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 7 Eylül 2033 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez satışa çıkacak.

Hazine'nin 6 ayda bir kupon ödemeli üç tahvili için de valör 20 Eylül Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine, 19 Eylül salı günü ayrıca 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 7 Eylül 2033 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine, Eylül ayında toplam 74,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 110 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını programladı. Geçen hafta düzenlenen 3 ihalede toplam 50 milyar 431,4 milyon TL satış yapıldı. Böylece gelecek haftaki ihalelerde 59,6 milyar TL bir satış rakamına ulaşılması hedeflenecek.

Hazine'nin 20 Eylül Çarşamba günü 31 milyar 47 milyon TL piyasaya, 16 milyar 60 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 47 milyar 108 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.