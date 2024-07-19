Hazine, gelecek hafta üç tahvil ihalesi yapacak, bir kira sertifikasını doğrudan satacak
Hazine, gelecek hafta üç tahvil için ihaleye çıkarken, bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Hazine'nin ihale programına göre, 22 Temmuz Pazartesi günü 2 yıl (574 gün) vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl (1.743 gün) vadeli 2 Mayıs 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.
23 Temmuz Salı günü, 9 yıl (3.360 gün) vadeli, 5 Ekim 20233 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 22 Temmuz 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Hazine'nin gelecek hafta 47 milyar 252 milyon TL piyasaya ve 5 milyar 804 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 53 milyar 56 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.