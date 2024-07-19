Hazine, gelecek hafta üç tahvil ihalesi yapacak, bir kira sertifikasını doğrudan satacak

Hazine'nin ihale programına göre, 22 Temmuz Pazartesi günü 2 yıl (574 gün) vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl (1.743 gün) vadeli 2 Mayıs 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

23 Temmuz Salı günü, 9 yıl (3.360 gün) vadeli, 5 Ekim 20233 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 22 Temmuz 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Hazine'nin gelecek hafta 47 milyar 252 milyon TL piyasaya ve 5 milyar 804 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 53 milyar 56 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.