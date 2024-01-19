Hazine, gelecek hafta üç tahvil ihalesi yapacak

Hazine'nin ihale programına göre, 22 Ocak Pazartesi günü 5 yıl (1.750 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden, 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 19 Ocak 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ilk kez piyasaya sunulacak.

23 Ocak Salı günü, 6 yıl (2.324 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvilin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 17 Ocak 2029 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Hazine'nin iki günde ihraç edeceği üç tahvil ve bir kira sertifikasının valörü 24 Ocak 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine'nin ay sonuna kadar 22 milyar 566 milyon TL piyasaya, 946 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 23 milyar 515 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.