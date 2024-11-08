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Hazine gelecek hafta yoğun olacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 4 tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Hazine gelecek hafta yoğun olacak!
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Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Kasım'da yapılacak ihalede, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede, 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Bakanlık, 12 Kasım'da ise 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilini doğrudan satacak.

Aynı gün 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Söz konusu günde, 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikalarının doğrudan satışı yapılacak.

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