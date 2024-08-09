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Hazine haftaya 3 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 tahvil ihalesi düzenlerken 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Haber Merkezi
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Hazine haftaya 3 ihale gerçekleştirecek
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

13 Ağustos Salı günü düzenlenecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.

Salı günü yapılacak son ihalede, 4 yıl (1547 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

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