Hazine, haftaya 3 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine, 10 Nisan Pazartesi günü 5 yıl (1.785 gün) vadeli, 1 Mart 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvili yeniden piyasaya sunacak.

11 Nisan Salı günü 3 yıl (1.239 gün) ve 10 yıl (3.472 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli iki sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 3 yıllık tahvilin itfa tarihi 2 Eylül 2026, 10 yıllık tahvilin 13 Ekim 2032 olacak.

Hazine'nin gelecek hafta 3 milyar 599 milyon TL piyasaya ve 312 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 3 milyar 911 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.