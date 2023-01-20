Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta sabit kuponlu, TLREF'e ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvilleri ile kira sertifikası satış ihaleleri gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta, dört ihale düzenleyecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 23 Ocak pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 3 yıl (1211 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
24 Ocak salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edilecek.