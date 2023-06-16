Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Haziran'daki ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

20 Haziran'daki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3493 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.