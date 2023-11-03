Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine, 6 Kasım Pazartesi günü 11 ay (343 gün) vadeli, 16 Ekim 2024 itfalı, kuponsuz devlet tahvili ile 4 yıl (1.435 gün) vadeli, 13 Ekim 2027 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil yeniden satışa sunulacak.

7 Kasım Salı günü 2 yıl (693 gün) vadeli, 1 Ekim 2025 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl (3.619 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak.

Satışa çıkacak 4 tahvilin de valörü 8 Kasım 2023 Çarşamba olarak belirlendi.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin gelecek hafta toplam 71 milyar 94 milyon TL seviyesinde bir iç borç ödemesi bulunuyor.

Hazine'nin 8 Kasım'da gerçekleştireceği ödemenin 43 milyar 557 milyon TL kısmını piyasaya, 27 milyar 537 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına olacak.