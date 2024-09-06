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Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Haber Merkezi
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Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihale programına göre, 9 Eylül Pazartesi günü 12 ay (364 gün) vadeli, 10 Eylül 2025 itfalı, kuponsuz tahvili yeniden, 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 6 Eylül 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvili ilk kez satışa sunacak.

10 Eylül Salı günü, 7 yıl (2.408 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ile 9 yıl (3.311 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden satışa çıkacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

İki günde gerçekleştirilecek 4 ihalenin de valörü 11 Eylül 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine'nin gelecek hafta 6 milyar 112 milyon TL piyasaya, 465 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 6 milyar 577 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.

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