Hazine haftaya 4 ihale yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ilk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

7 Mayıs'taki ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 9 yıl (3437 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.