Hazine haftaya iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 13 Mayıs Salı günkü ilk ihalede 4 yıl (1393 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
Ekonomi