Hazine, haftaya iki ihale düzenleyecek

Hazine, gelecek hafta bir tahvil ve bir bono için ihale düzenleyecek, bir kira sertifikasını ise doğrudan satacak.

Hazine, 11 Ağustos Pazartesi günü, 2 yıl (700 gün) vadeli, 14 Temmuz 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden satışa sunacak.

12 Temmuz Salı günü, 10 ay (308 gün) vadeli, 17 Haziran 2026 itfalı, Hazine bonosu ilk kez piyasaya çıkacak.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 11 Ağustos 2027 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Hazine'nin gelecek hafta 70 milyar 278 milyon TL piyasaya ve 12 milyar 706 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 82 milyar 984 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.

