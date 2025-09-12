Hazine, haftaya iki tahvil ihalesi düzenleyecek

  1. Ekonomim
Hazine, gelecek hafta iki yeni tahvil için ihaleye çıkacak.

Hazine'nin ihale programına göre, 16 Eylül Salı günü, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 11 Eylül 2030 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez satışa sunulacak.

Aynı gün, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 5 Eylül 2035 itfalı, sabit kuponlu tahvil de ilk kez yatırımcılarla buluşacak.

6 ayda bir kupon ödemeli iki tahvilin de valörü 17 Eylül 2025 Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine'nin gelecek hafta 105 milyar 897 milyon TL piyasaya ve 10 milyar 874 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 116 milyar 771 milyon TL ödemesi bulunuyor.

Hazine, bu iki ihaleyle Eylül programını tamamlayacak. Eylül ayında toplam 255,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 346,0 milyar TL’lik iç borçlanma programlanmıştı.

Bu hafta yapılan üç ihaleyle toplam 171 milyar TL tutarında satış gerçekleştirilirken, 80,1 milyar TL tutarında TLREFK'e endeksli kira sertifikası satışı yapıldı.

