  3. Hazine haftaya üç doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine haftaya üç doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki kira sertifikası ve bir devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 18 Kasım Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Bakanlık, 20 Kasım Perşembe günü de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

