Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir hazine bonosunun yeniden ihracını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Aralık Pazartesi günü 6 ay (189 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 9 Aralık Salı günü de iki ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli ve 5 yıl (1757 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracına imza atacak.
