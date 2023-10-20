Hazine, haftaya üç tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine'nin bu ayki borçlanma programı, gelecek hafta yapacağı ihalelerle tamamlanacak. Hazine, 23 Ekim Pazartesi günü, 2 yıl (707 gün) vadeli, 13 Temmuz 2023 itfalı, sabit kuponlu tahvili yeniden piyasaya sunacak.

24 Ekim Salı günü 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 18 Ekim 2028 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez, 7 yıl (2.415 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, değişken faizli tahvil yeniden satışa çıkacak.

Hazine'nin 6 ayda bir kupon ödemeli üç tahvili için de valör 25 Ekim Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine, 25 Ekim Çarşamba günü 40 milyar 522 milyon TL piyasaya ve 391 milyon TL kamuya olmak üzere 40 milyar 913 milyon TL iç borç ödemesi yapacak.