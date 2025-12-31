Hazine iç borçlanmada 2026’ya nasıl başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 döneminde 1 trilyon 626,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 320,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 1 trilyon 626,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 320,8 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Ay ay ne kadar borçlanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2026'da 487,7 milyar lira, Şubat 2026'da 519,9 milyar lira ve Mart 2026'da 313,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ocakta 613,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 487,7 milyar liralık, şubatta 636,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 519,9 milyar liralık, martta 376,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 313,2 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ocak 2026'daki iç borçlanmanın 255,7 milyar lirasının piyasadan, 160 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 72 milyar lirasının kamuya satışlardan, Şubat 2026'daki iç borçlanmanın 183,9 milyar lirasının piyasadan, 292 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 44 milyar lirasının kamuya satışlardan, Mart 2026'daki iç borçlanmanın da 157,3 milyar lirasının piyasadan, 134 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 21,9 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 22 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu ihraç edilecek, 7 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Ocakta 744,8 milyar lira, şubatta 755,2 milyar lira ve martta 412,4 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 286,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.