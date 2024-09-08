Hazine iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Eylül'de iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, pazartesi günü devlet tahvili ihaleleri düzenleyecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
Ekonomi