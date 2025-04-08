Hazine, iki ihale ile 102,7 milyar TL borçlandı

Hazine, 1 yıl (364 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 4 yıl (1.617 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 48 milyar 195,6 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 48 milyar 823,0 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 100 milyar 155,0 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %11,76, ortalama faiz %12,05, en yüksek %12,26 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 98.100 TL, ortalama fiyatı 98.715 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 9 Nisan 2025 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 8 Nisan 2026.

Sabit Kuponlu İhale

Toplam 33 milyar 643,8 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 13 milyar 562,2 milyon TL, satışların nominal tutarı 15 milyar 439,8 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük %39,67, ortalama %39,81, en yüksek %39,94 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama %36,49 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 87.631 TL, ortalama 87.839 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 9 Nisan 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 12 Eylül 2029.