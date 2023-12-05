Hazine, iki ihale ile 37 milyar TL borçlandı

Hazine, 4 yıl (1.407 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 10 yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 8 milyar 434,7 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 8 milyar 405 TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 25 milyar 504 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 7,82, ortalama faiz yüzde 7,91, en yüksek yüzde 7,98 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 99.829 TL, ortalama fiyatı 100.354 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 6 Aralık 2023 Çarşamba olurken, geri ödemesi 13 Ekim 2027 tarihinde yapılacak.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 14,55 milyar TL

Toplam 38 milyar 190,1 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 14 milyar 547 milyon TL, satışların nominal tutarı 13 milyar 635,5 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 26,46, ortalama yüzde 26,87, en yüksek yüzde 26,99 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 25,28 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 106.301 TL, ortalama 106.685 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 6 Aralık 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 5 Kasım 2033 günü yapılacak.