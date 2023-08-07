Hazine, iki ihale ile 43,8 milyar TL borçlandı

Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (784 gün) vadeli ve TL cinsinden 5 Yıl (1.806 gün) vadeli iki sabit kuponlu tahvil için ihale gerçekleştirdi.

Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 260,5 milyon TL satış yaptı. Nominal 1 milyar 81 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 272 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 18,00, ortalama faizi yüzde 18,28, en yüksek faizi yüzde 18,48 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 17,52 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 95.487 TL, ortalama fiyatı 95.786 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 1 Ekim 2025 olarak belirlendi.

5 Yıllık İhale

Hazine'nin, 5 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine 32 milyar 90 milyon TL nominal teklif gelirken net satış 23 milyar 500,8 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 25 milyar 118 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tahvilde bileşik faiz en düşük yüzde 20,15, ortalama faiz yüzde 20,55, en yüksek faiz yüzde 20,89 olarak belirlendi. Basit faiz ise ortalama yüzde 19,59 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 92.665 TL, ortalama fiyatı 93.562 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 19 Temmuz 2028 olacak.