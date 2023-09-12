Hazine, iki ihale ile 47 milyar TL borçlandı

Hazine, 4 yıl (1.372 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 yıl (1.771 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 7 milyar 776 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 8,36 milyar TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 33 milyar 75,5 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 3,65, ortalama faiz yüzde 3,75, en yüksek yüzde 3,79 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 92.642 TL, ortalama fiyatı 93.014 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 13 Eylül 2023 Çarşamba olurken, geri ödemesi 16 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.

Sabit Kuponlu Tahvil

Toplam 15 milyar 630,1 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 8 milyar 958,8 milyon TL, satışların nominal tutarı 11 milyar 461 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 26,67, ortalama yüzde 28,09, en yüksek yüzde 28,56 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 26,36 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 77.264 TL, ortalama 78.168 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 13 Haziran 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 19 Temmuz 2028 günü yapılacak.