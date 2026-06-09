Hazine iki ihale ile ROT dahil 150,9 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki devlet tahvili ihalesi ve ihale öncesi gerçekleştirilen rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışlarıyla piyasadan toplam 150,94 milyar TL borçlandı. İhalelerde net satış tutarı 79,91 milyar TL olarak gerçekleşirken, ROT satışlarından 71,03 milyar TL sağlandı.

Dört yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihalesine 104,25 milyar TL'lik teklif geldi. İhalede 68,14 milyar TL net satış yapıldı ve dönemsel faiz yüzde 19,25 oldu.

Günün diğer ihalesi olan dört yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinde ise 24,73 milyar TL'lik teklife karşılık 11,77 milyar TL net satış gerçekleştirildi. Bu ihalede dönemsel faiz oranı yüzde 20,76 olarak belirlendi.