Hazine, iki ihale ile ROT dahil 89,78 milyar TL borçlandı

Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 36 milyar 175,9, milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 53,8 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 89 milyar 775,9 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, 4 yıl (1.456 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 10 yıl (3.521 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 29 milyar 392,8, milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 29 milyar 589 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar, 79 milyar 609 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 18,60, ortalama faiz yüzde 18,77, en yüksek yüzde 18,84 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 99.051 TL, ortalama fiyatı 99.337 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden satışa çıkan, 6 ayda bir yüzde 18,60 kupon ödemeli tahvilin valörü 14 Ocak 2026 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 9 Ocak 2030 oldu.

Sabit kuponlu ihale

Toplam 11 milyar 436 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 6 milyar 783,1 milyon TL, satışların nominal tutarı 5 milyar 696 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 28,75, ortalama yüzde 29,09, en yüksek yüzde 29,32 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 27,24 seviyesinde geldi.

Yeniden satışa çıkan tahvilin minimum fiyatı 118.380 TL, ortalama fiyatı 119.086 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda yüzde 15,03 bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 5 Eylül 2035 oldu.