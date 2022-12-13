Hazine, iki ihalede 4,3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıl vadeli TLREF’e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 2.77 milyar liralık teklife karşılık, 969.1 milyon lira net satış gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,07 oldu. TLREF'e endeksli tahvil ihalesi öncesinde kamuya 250 milyon TL, piyasa yapıcılarına 700 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 105 milyon TL oldu.

Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 6 ayda bir yüzde 0,00 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 3.41 milyar liralık teklife karşılık, 1.34 milyar liralık net satış yaptı. Reel bileşik faiz eksi yüzde 3,20 olarak kaydedildi. TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi öncesinde kamuya satış olmadı, piyasa yapıcılarına 1 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 3 milyar 502 milyon TL oldu.